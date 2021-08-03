Бойкот? Кейн не прибыл на тренировку «Тоттенхэма»
Стало известно, когда Кейн вернется к тренировкам в «Тоттенхэме»
Англичанин пропустил 2 тренировки
3 августа 14:28
Харри Кейн / Getty Images
Нападающий Харри Кейн пропустил еще одну тренировку в «Тоттенхэме». Англичанин хочет покинуть клуб.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Форвард возобновит тренировочный процесс до конца недели. Как сообщает журналист, ситуация с будущим Кейна до сих пор не определена.
Руководители «шпор» недавно определили цену на Кейна, но у них есть условие.