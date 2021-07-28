Стало известно, когда Месси может подписать новый контракт с «Барселоной»

Сообщалось, что пока аргентинец будет тренироваться с командой в статусе свободного агента

Лионель Месси / Фото - Sky Sports

Нападающий Лионель Месси в начале июля стал свободным агентом. Однако в данном статусе аргентинец пробудет немногим дольше месяца, сообщает Sport.es.

По информации источника, 34-летний игрок подпишет новый контракт с «Барселоной» в начале августа. В качестве самой вероятной даты называется второе число.

Месси предстоит пройти медицинский осмотр и физические тесты. Тогда он, как и защитник Эмерсон, а также форвард Серхио Агуэро, сможет приступить к тренировкам. До заключения соглашения футболист будет заниматься, не являясь частью клуба официально.

Ранее три названных выше игрока не отправились с «Барселоной» на предсезонный сбор.