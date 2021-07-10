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Стало известно, когда Месси подпишет новый контракт с «Барселоной»

Аргентинец хочет остаться в родном клубе
Футбол Примерa (Испания)
22:35
Стало известно, когда Месси подпишет новый контракт с «Барселоной»
Лионель Месси / фото - Eurosport

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси, чей контракт с «Барселоной» истек в начале текущего месяца, подпишет новый контракт с клубом после окончания Копа Америка, сообщает журналист Fabrizio Romano.

Как сообщает инсайдер, игрок уже решил все нюансы нового соглашения с клубом и подпишет его сразу, как вернется в расположение клуба. Контракт будет рассчитан до 2023 года, а после его истечения Месси станет официальным послом «Барселоны».

Но, как ранее сообщал руководитель Примеры Хавьер Тебас, «блаугранас» не способны платить аргентинцу его прежнюю зарплату. Тем не менее, президент каталонского клуба Жоан Лапорта дал свой комментарий относительно нового контракта нападающего с командой.

В минувшем сезоне Месси принял участие в 47 матчах, в которых забил 38 голов и сделал 14 результативных передач.

Сейчас аргентинец находится в расположении своей национальной команды, и уже завтра сыграет в финале Копа Америка против сборной Бразилии.

Напомним, Месси и Неймар были признаны лучшими игроками Кубка Америки.

 

Павел Харченко
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Теги

Лионель Месси Барселона (футбол)

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