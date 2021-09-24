Стало известно, когда Месси сможет вернуться в общую группу ПСЖ

Аргентинец пропустил последний матч команды

Лионель Месси / фото - PSG

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси пропустил последний матч команды с «Метцом» (2:1) из-за повреждения.

Как сообщает Le Parisien, 33-летний игрок сможет вернуться к тренировкам уже 25 сентября, накануне матча с «Монпелье».

Но легендарный футболист вряд ли выйдет на поле в этой встрече, так как медицинский и тренерский штаб не станут рисковать его здоровьем.

Месси получил травму в матче с «Лионом» (2:1), но этот матч в исполнении аргентинца запомнился еще и с других причин.

Игрок отказался пожимать руку тренеру после замены, не праздновал победный мяч команды на последних минутах, а после игры не пошел с командой к трибунам поблагодарить фанатов. В СМИ говорят о назревающем конфликте.