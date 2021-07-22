Стало известно, когда решится будущее Яремчука

Игрок уже одной ногой в другом клубе

Роман Яремчук / фото - dynamo.kiev

Главный тренер бельгийского «Гента» Хейн Ванхазебрук рассказал Voetbalprimeur, перейдет ли форвард Роман Яремчук в другую команду:

«Как только Роман вернется из отпуска – я поговорю с ним. Спрошу, как обстоят его дела и узнаю о чем он думает. Тогда и посмотрим, будет ли он за нас еще играть. После этой беседы что-то прояснится».

Украинским форвардом интересуется «Бенфика», и как сообщалось ранее, игрок уже согласовал контракт с португальским клубом.

«Гент» требует за Яремчука около 25 миллионов евро, но «орлы» хотят сбить цену.

Напомним, «Гент» хитрым ходом повысил цену на украинца.