Стало известно, когда решится, сможет ли Эриксен продолжить карьеру

Футболист пережил страшный эпизод на Евро

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На следующей неделе датский полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен вернется в расположение клуба, сообщает Sky Sports.

На клубной базе игрок пройдет медицинские тесты, которые покажут, сможет ли игрок продолжить футбольную карьеру. Если результаты будут удовлетворительные, то хавбеку все равно придется пропустить минимум полгода.

К тому же, в итальянской федерации футбола заявили, что игрока не смогут допустить к матчам, если имплантированный кардио-дефибриллятор не удалят с его тела.

Это устройство установили после трагического эпизода в матче Евро-2020. Эриксен упал без сознания и пережил остановку сердца.