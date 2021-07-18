Стало известно, когда решится судьба «Руха» в УПЛ

В клубе пригрозили снятием с чемпионата

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Вскоре может быть решена судьба «Руха» в украинской Премьер-лиге. Клуб пригрозил УАФ снятием команды с чемпионата.

Сообщается, что после запрета львовянам принимать домашние матчи на местном стадионе «Украина» и тернопольском имени Романа Шухевича, стороны не собираются идти на уступки. Таким образом клуб может сняться с соревнований уже к началу следующей недели.

У «Руха» есть единственный вариант – снова договариваться с «Ареной Львов». Однако президента клуба Григория Козловского не устраивает ценовая политика стадиона.

Ранее владелец львовян обратился к УАФ после запрета играть в Тернополе.