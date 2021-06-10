Стало известно, когда сборная Украины отправится на матч с Нидерландами

Команды проведут поединок первого тура группы C на Евро-2020

Фото - УАФ

Сборная Украины сегодня, 10 июня, провела две тренировки. Одна из них прошла под жарким солнцем, вторая – после сильного дождя, сообщает пресс-служба УАФ.

А уже в пятницу, 11 июня, в 16:00 команда Андрея Шевченко отправится в Амстердам. Там 13-го числа состоится матч первого тура группового этапа Евро-2020 против Нидерландов.

Также перед отъездом «сине-желтые» проведут утреннюю тренировку. А в Украинском медиацентре в Бухаресте состоится пресс-конференция. На вопросы журналистов ответят Роман Безус и Артем Беседин.

Игру чемпионата Европы можно будет посмотреть 13 июня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Нидерланды онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.