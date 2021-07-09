«Динамо» начало продажу абонементов на новый сезон
Стало известно, когда УПЛ разрешит провести «Динамо» матч 1-го тура
Пока вопрос о том, с кем сыграют киевляне, не решен
Фото: УПЛ
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, когда «Динамо» проведет матч 1-го тура чемпионата Украины в новом сезоне.
«Не исключен вариант, даже достаточно вероятный, что этот матч будет перенесен.
Календарем предвидена резервная дата проведения этой встречи, она и может быть задействована. Это 11 августа».
Отметим, что матч 1-го тура у «Динамо» запланировал с «Олимпиком», который снялся с соревнований. Донецкую команду в УПЛ может заменить «Минай», но это пока неточная информация.
Комментарии 0