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Стало известно, когда в Украине снова будет работать VAR

Без системы видеоповторов отечественные арбитры успели принять несколько спорных решений
Футбол Украинская Премьер-лига
15:39
Стало известно, когда в Украине снова будет работать VAR
Фото - УАФ

Один из двух фургонов системы VAR вскоре вернется к полноценной работе. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

На данный момент система работает в режиме «офлайн» для обучения новых арбитров работе с ней. 8 августа один из фургонов сможет вернуться к обслуживанию матчей.

В организации отмечают, что после обучения количество лиц, которые смогут работать с видеоповторами, возрастет на 15. Всего же число арбитров VAR в Украине увеличится до 13, их помощников – до 14, судей в поле – до 19.

Отметим, что без системы в матче УПЛ «Ворскла» – «Днепр-1» (2:2) был засчитан гол из офсайда. Также из-за спорных, по мнению руководства «Альянса», решений арбитра матча против «Металлиста» (0:2), клуб решил сняться с Первой лиги.

Сергей Стаднюк
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Теги

VAR (видеоповторы) УАФ

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