«Металлист 1925» разгромом прервал 14-матчевую беспроигрышную серию «Вереса», «Кристалл» вылетел из Первой лиги
Стало известно, когда Ярославский вернется на трибуны ОСК «Металлист»
Бизнесмен придет поддержать «Металл» в последнем матче сезона
17 мая 22:46
Александр Ярославский / Фото: Динамо Киев от Шурика
Украинский журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв» сообщил, что Александр Ярославский посетит последний матч «Металла» в нынешнем сезоне.
«29 мая в Харькове пройдет последний матч «Металла» во второй лиге – против «Кривбасса». Именно на этой встрече планируется возвращение Александра Ярославского на стадион «Металлист», которого не было там 9 лет. В харьковском клубе готовятся, что Ярославский приедет поддержать «Металл» как раз в этом матче. Это будет сделано, чтобы показать, что он болеет за эту команду, и встретиться с болельщиками и рассказать о планах на следующий сезон.
29 мая вы сможете получить информацию из первых уст – каким будет «Металл» в следующем году, будет это «Металл» или «Металлист», какими будут трансферы».
Ранее стало известно, что главный тренер «Металла» Александр Кучер инвестировал в харьковский футбол 500 тысяч долларов.