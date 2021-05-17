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Стало известно, когда Ярославский вернется на трибуны ОСК «Металлист»

Бизнесмен придет поддержать «Металл» в последнем матче сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
17 мая 22:46
Стало известно, когда Ярославский вернется на трибуны ОСК «Металлист»
Александр Ярославский / Фото: Динамо Киев от Шурика

Украинский журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв» сообщил, что Александр Ярославский посетит последний матч «Металла» в нынешнем сезоне.

«29 мая в Харькове пройдет последний матч «Металла» во второй лиге – против «Кривбасса». Именно на этой встрече планируется возвращение Александра Ярославского на стадион «Металлист», которого не было там 9 лет. В харьковском клубе готовятся, что Ярославский приедет поддержать «Металл» как раз в этом матче. Это будет сделано, чтобы показать, что он болеет за эту команду, и встретиться с болельщиками и рассказать о планах на следующий сезон.

29 мая вы сможете получить информацию из первых уст – каким будет «Металл» в следующем году, будет это «Металл» или «Металлист», какими будут трансферы».


Ранее стало известно, что главный тренер «Металла» Александр Кучер инвестировал в харьковский футбол 500 тысяч долларов.

Петр Приходько
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Теги

Александр Ярославский Металл

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