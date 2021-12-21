Шаран подтвердил, что провел переговоры с «Минаем»
Стало известно, кого «Минай» рассматривает на должность главного тренера, если Шаран откажется
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21 декабря 22:52
Олег Лужный / Фото: Динамо Киев от Шурика
Стал известен полный список претендентов на пост главного тренера «Миная», сообщает журналист Игорь Бурбас на своей странице в Twitter.
По его информации, помимо Владимира Шарана, это главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз, Олег Лужный и Игорь Климовский, которые сейчас без клуба.
Тем не менее, приоритетным вариантом на эту должность остается Шаран. Другие специалисты будут приглашены в случае отказа экс-наставника «Александрии».
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