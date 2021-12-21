Стало известно, кого «Минай» рассматривает на должность главного тренера, если Шаран откажется

Леонов покинул команду неделю назад

Олег Лужный / Фото: Динамо Киев от Шурика

Стал известен полный список претендентов на пост главного тренера «Миная», сообщает журналист Игорь Бурбас на своей странице в Twitter.

По его информации, помимо Владимира Шарана, это главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз, Олег Лужный и Игорь Климовский, которые сейчас без клуба.

Тем не менее, приоритетным вариантом на эту должность остается Шаран. Другие специалисты будут приглашены в случае отказа экс-наставника «Александрии».

Напомним, Шаран подтвердил наличие переговоров с «Минаем».