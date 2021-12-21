Шаран провел переговоры с президентом «Миная»
Шаран подтвердил, что провел переговоры с «Минаем»
Больше ничего конкретного тренер не сказал
21 декабря 16:34
Владимир Шаран / Фото: Динамомания
Украинский тренер Владимир Шаран сообщил, что провел переговоры с «Минаем» по поводу должности главного тренера клуба.
«Без комментариев. Да, были переговоры. Поговорили и разъехались, все нормально. Неизвестно, что будет. Есть много кандидатов, пока ничего сказать не могу»
Ранее сообщалось, что на должность главного тренера «Миная» есть 5 кандидатов.
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