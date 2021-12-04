Нагельсманн: «Левандовски должен был выиграть «Золотой мяч». Сейчас ему немного неприятно»
Стало известно, кого в голосовании за «Золотой мяч» поддержал украинский представитель
Не за Лионеля Месси
Роберт Левандовски / Фото: ВВС
France Football представил результаты голосования в опросе за «Золотой мяч-2021».
От Украины голосовал журналист Игорь Линник. Он отдал свой голос за форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Лионель Месси, который выиграл «Золотой мяч», не попал даже в топ-5 Линника.
Напомним, многие футбольные люди в возмущении от результатов голосования за «Золотой мяч».
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