Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем с Боснией и Герцеговиной

Этот артист уже выступал перед матчами «сине-желтых»

Михаил Хома / Фото: Twitter

Украинский певец Михаил Хома (известен как DZIDZIO) исполнит гимн Украины перед матчем отбора на ЧМ-2022 между Украиной и Боснией и Герцеговиной, сообщает пресс-служба УАФ.

Отметим, что Хома уже исполнял гимн Украины перед матчем – в 2019-м году в Харькове перед игрой с Литвой.

Матч Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45, игра пройдет на «Львов-Арене».

Онлайн трансляция матча Украина – Босния и Герцеговина.