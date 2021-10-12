Отбор на ЧМ-2022. Украина – Босния и Герцеговина. Онлайн трансляция прямо сейчас
Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем с Боснией и Герцеговиной
Этот артист уже выступал перед матчами «сине-желтых»
Михаил Хома / Фото: Twitter
Украинский певец Михаил Хома (известен как DZIDZIO) исполнит гимн Украины перед матчем отбора на ЧМ-2022 между Украиной и Боснией и Герцеговиной, сообщает пресс-служба УАФ.
Отметим, что Хома уже исполнял гимн Украины перед матчем – в 2019-м году в Харькове перед игрой с Литвой.
Матч Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45, игра пройдет на «Львов-Арене».
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