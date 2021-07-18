Стало известно, кто может заменить «Рух» в УПЛ

Львовская команда может снятся с чемпионата Украины

фото - ФК Рух

Из-за проблем с домашней ареной львовский «Рух» готов снятся с чемпионата Украины. Заменить их в высшем дивизионе может «Волынь».

После запрета львовянам принимать домашние матчи на местном стадионе «Украина» и тернопольском имени Романа Шухевича, стороны не собираются идти на уступки. Таким образом клуб может сняться с соревнований уже к началу следующей недели.

По сообщениям источника, президент клуба Григорий Козловский не исключает возможности добиваться правды в Лозанском спортивном арбитражном суде.

Если львовяне все-таки снимутся с чемпионата, то вместо них выступать будет «Волынь», занявшая в Первой Лиге 6-е место. А если лучане повысятся в классе, то за их место во втором украинском дивизионе сразятся команды Второй Лиги в дополнительных матчах.

Ранее с чемпионата Украины уже снялся донецкий «Олимпик», вместо которого в УПЛ вновь попал «Минай».

Напомним, Козловский также заявил, что лучше умереть свободным, чем быть рабом.