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Стало известно, кто заменит «Минай» в первой лиге, если тот останется в УПЛ

Все зависит от «Олимпика»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:43
Стало известно, кто заменит «Минай» в первой лиге, если тот останется в УПЛ
фото - Obozrevatel

Завтра, 6 июля, состоится жеребьевка календаря Первой и Второй украинских лиг. ПФЛ уже дважды переносила это мероприятие, поэтому к началу следующей недели нужно окончательно определиться с составом участников.

Если донецкий «Олимпик» не сможет заявиться на сезон УПЛ, то его место в высшем украинском дивизионе займет главный аутсайдер минувшего сезона «Минай», занявший последнее место в УПЛ 20/21.

Есть большая вероятность, что «Олимпик» не сможет заявиться даже в Первую лигу. В таком случае, место во Второй лиге займет днепровская «Перемога» – единственная команда из третьего по силе украинского дивизиона, которая готова пойти на повышение.

А вместо заявившего о желании понизиться во Вторую лигу «Николаева» прописку в Первой лиге сохранит «Кремень».

Практически все зависит от «Олимпика» и его президента Владислава Гельзина, дисквалифицированного КДК УАФ на 5 лет (плюс 5 условно). В донецком клубе говорили, что после возвращения Гельзина с отдыха решение о судьбе «Олимпика» наконец-то будет озвучено.

Напомним, главный тренер «Олимпика» рассказал о будущем клуба.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Теги

Минай Олимпик Донецк

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