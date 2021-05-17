Луческу будет амбассадором сборной Украины на Евро-2020
Стало известно место проведения матча Украина – Северная Ирландия
Встреча состоится в Днепре
17 мая 20:51
Днепр-Арена / Фото: Youtube
Товарищеский матч между Украиной и Северной Ирландией в рамках подготовки к Евро-2020 состоится на «Днепр-Арене» в Днепре.
Игра запланирована на 3 июня.
Изначально матч должен был состояться в Киеве на НСК «Олимпийский», но там планируется смена газона.
В последний раз сборная Украины играла в Днепре в сентябре 2019-го года в товарищеском матче с Нигерией (2:2).
Напомним, к сборной Украины может присоединиться защитник «Вулверхэмптона».