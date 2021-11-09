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Стало известно о дальнейших планах Дентиньо после ухода из «Шахтера»

Бразилец провел в клубе 10 лет
Футбол Украинская Премьер-лига
11:37
Стало известно о дальнейших планах Дентиньо после ухода из «Шахтера»
Дентиньо / фото - FootBoom

По истечению контракта бразильский форвард Дентиньо покинул донецкий «Шахтер».

По информации Globo, игрок не сразу обзаведется новым клубом. Как сообщает источник, футболист вернется к себе на родину, где хочет провести больше времени с семьей.

Пока что неизвестно, каким будет его следующее место трудоустройства. Но о завершении футболистом карьеры речи не идет.

Ранее в СМИ была информация о возможном возвращении в «Коринтианс», чьим воспитанником он является, но бразильский клуб пока что не спешит предлагать нападающему контракт. 

Дентиньо защищал цвета «Шахтера» с 2011-го года и за 197 матчей отметился 45-ю результативными действиями и выиграл с клубом 16 трофеев.

Последний матч бразильского форварда за донецкую команду.

Павел Харченко
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Дентиньо Шахтер Донецк

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