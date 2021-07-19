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Стало известно, отменят ли матч «Львова» с «Мариуполем» из-за ковида

Первый тур УПЛ находится под угрозой
Футбол Украинская Премьер-лига
18:01
Стало известно, отменят ли матч «Львова» с «Мариуполем» из-за ковида
фото - ФК Львов

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный рассказал о ситуации с коронавирусом внутри клуба:

«Что-то более конкретное можно будет сказать после вечерней тренировки. Хотя, как мне известно, количество ребят, которые чувствуют недомогание сильно преувеличено.

По крайней мере, я и мои помощники – в строю. Вот почему речи о каком-то переносе поединка с «Мариуполем» пока не идет».

Ранее СМИ сообщали о 15 случаях заражения коронавирусной инфекцией в стане львовской команды.

Команду уже через 4 дня ждет матч первого тура УПЛ против «Мариуполя».

Напомним, «Львов» нашел домашнюю арену на сезон 20/21.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Теги

ФК Львов Анатолий Бессмертный коронавирус

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