Договорились. «Рух» подтвердил, что будет играть на «Арене Львов»
Стало известно, отменят ли матч «Львова» с «Мариуполем» из-за ковида
Первый тур УПЛ находится под угрозой
фото - ФК Львов
Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный рассказал о ситуации с коронавирусом внутри клуба:
«Что-то более конкретное можно будет сказать после вечерней тренировки. Хотя, как мне известно, количество ребят, которые чувствуют недомогание сильно преувеличено.
По крайней мере, я и мои помощники – в строю. Вот почему речи о каком-то переносе поединка с «Мариуполем» пока не идет».
Ранее СМИ сообщали о 15 случаях заражения коронавирусной инфекцией в стане львовской команды.
Команду уже через 4 дня ждет матч первого тура УПЛ против «Мариуполя».
Напомним, «Львов» нашел домашнюю арену на сезон 20/21.
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