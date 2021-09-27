Стало известно, по какой причине Буяльский не отправился на матч с «Баварией»

Киевляне будут противостоять чемпиону Германии без лидера центра поля

Виталий Буяльский / Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» отправилось на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». С командой не полетел полузащитник Виталий Буяльский.

Лидер центра поля киевлян пропустит игру из-за травмы. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live».

По информации источника, повреждение Буяльский получил 26 сентября на тренировке, не сумев провести ее до конца. На следующий день футболист уже не занимался.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить 29 сентября на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бавария» – «Динамо». Начало – в 22:00.