Стало известно, почему «Барселона» все еще не уволила Кумана

Голландец может остаться до конца сезона

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Рональд Куман сохранил пост главного тренера «Барселоны».

Похоже, голландец останется в команде, как минимум, до конца сезона. Все из-за контракта голландца с каталонцами.

В соглашении прописаны 12 миллионов евро отступных в случае увольнения. Если «Барса» не выплатил всю сумму до конца сезона, она не сможет назначить нового тренера, сообщает COPE.

Также каталонский клуб не смог найти подходящую замену голландцу. Из-за этого, Куман избежал увольнения на прошлой неделе.

Впрочем, если результаты команды не улучшаться, «Барса» может пересмотреть свое решение.