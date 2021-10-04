«Барселона» определилась с главной кандидатурой на замену Куману
Стало известно, почему «Барселона» все еще не уволила Кумана
Голландец может остаться до конца сезона
21:49
Фото: Marca
Рональд Куман сохранил пост главного тренера «Барселоны».
Похоже, голландец останется в команде, как минимум, до конца сезона. Все из-за контракта голландца с каталонцами.
В соглашении прописаны 12 миллионов евро отступных в случае увольнения. Если «Барса» не выплатил всю сумму до конца сезона, она не сможет назначить нового тренера, сообщает COPE.
Также каталонский клуб не смог найти подходящую замену голландцу. Из-за этого, Куман избежал увольнения на прошлой неделе.
Впрочем, если результаты команды не улучшаться, «Барса» может пересмотреть свое решение.
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