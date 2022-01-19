Стало известно, почему Моуриньо не возглавит «Эвертон» Миколенко

«Ириски» пока нашли временного тренера

Жозе Моуриньо / фото - Sky Sports

Боссы «Эвертона» хотят видеть нынешнего наставника «Ромы» Жозе Моуриньо на посту главного тренера команды.

В Риме же не хотят отпускать португальца, так как считают его ключевой фигурой в своем проекте, сообщает Sky Sports. Сам «Особенный» также хочет продолжить работать в Италии.

Пока что «ириски» назначили Данкана Фергюсона, работавшего помощником в штабе Бенитеса, исполняющим обязанности главного тренера.

Но неизвестно, как долго шотландец пробудет на этой должности. Скорее всего, руководство ливерпульцев в ближайшее время найдет другого специалиста, которому предложит постоянную работу.

Напомним, экс-наставник «Эвертона» заявил о готовности вернуться в клуб