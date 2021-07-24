Стало известно, с кем «Динамо» сыграет на сборах вместо «Вильярреала»

Поединок с победителями ЛЕ отменили из-за коронавируса

фото - ФК Динамо

На тренировочном сборе в Австрии «Динамо» должно было сыграть с испанским «Вильярреалом». Но матч отменили из-за вспышки Covid-19 в стане «субмарины».

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, вместо испанской команды против подопечных Мирчи Луческу сыграет турецкий «Газиантеп».

Поединок состоится 25 июля в 18:00. А уже на следующий день «Динамо» вернется в Киев.

Напомним, другой турецкий клуб анонсировал матч с «Динамо».