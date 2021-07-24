Стало известно, почему Коробенко не стал игроком «Динамо»
Стало известно, с кем «Динамо» сыграет на сборах вместо «Вильярреала»
Поединок с победителями ЛЕ отменили из-за коронавируса
24 июля 21:41
фото - ФК Динамо
На тренировочном сборе в Австрии «Динамо» должно было сыграть с испанским «Вильярреалом». Но матч отменили из-за вспышки Covid-19 в стане «субмарины».
Как сообщает официальный сайт киевского клуба, вместо испанской команды против подопечных Мирчи Луческу сыграет турецкий «Газиантеп».
Поединок состоится 25 июля в 18:00. А уже на следующий день «Динамо» вернется в Киев.
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