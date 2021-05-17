Ребров может сменить «Ференцварош» на другой клуб с украинцами в составе
Стало известно, сколько АЕК планирует платить Реброву
Украинский тренер может сменить клуб
17 мая 17:59
Сергей Ребров / Фото: Динамо Киев от Шурика
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров может возглавить греческий АЕК.
Известно, что греческий клуб планирует платить украинскому специалисту 1,3 миллиона евро в год.
Напомним, Ребров стал чемпионом Венгрии с «Ференцварошем» третий год кряду.
Известно, что Ребров – один из 3 кандидатов на место главного тренера в АЕКе.
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