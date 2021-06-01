Палкин сообщил о вероятном уходе Дентиньо из «Шахтера»
Стало известно, сколько «Бенфика» хочет выручить за Педриньо, которым интересуется «Шахтер»
Полузащитник может переехать в Украину
Педриньо / Фото: Twitter
Полузащитник «Бенфики» Педриньо может оказаться в «Шахтере» летом, сообщает UOL Esporte.
По информации источника, португальский клуб намерен выручить за хавбека 12-15 миллионов евро.
Известно, что кроме «Шахтера» претендентов на покупку Педриньо нет, только арендные предложения, которые не устраивают «Бенфику».
Ранее сообщалось, что «Шахтер» возобновил интерес к Педриньо и попытается его приобрести в ближайшее время.
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