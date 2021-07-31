Стало известно, сколько болельщиков допустят на матч за Суперкубок UEFA

«Челси» сыграет с «Вильярреалом» в Белфасте

Фото: AFP

На матч Суперкубка UEFA между «Челси» и «Вильярреалом» допустят 13 тысяч болельщиков, сообщает Sky Sports.

Матч состоится в Белфасте. При входе на стадион болельщики должны предъявить отрицательный тест на коронавирус.

Билеты на матч стоят от 40 до 120 евро (от третьей до первой категории). Напомним, матч за Суперкубок UEFA состоится 11-го августа.

Ранее сообщалось, что «Интер» не принял космическое предложение «Челси» по форварду Ромелу Лукаку.