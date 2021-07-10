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Стало известно, сколько «Динамо» требует у «Ромы» за Миколенко

Римляне пока не готовы выложить такие деньги
Футбол Украинская Премьер-лига
14:02
Стало известно, сколько «Динамо» требует у «Ромы» за Миколенко
Виталий Миколенко / Фото: Динамомания

Киевское «Динамо» запрашивает у «Ромы» более 15-ти миллионов евро за потенциальный трансфер защитника Виталия Миколенко, сообщает Il Romanista.

По информации источника, римский клуб пока не готов платить такие деньги. Но «Роме» срочно нужен крайний защитник на замену Леонардо Спинацолле, который пропустит из-за травмы около года.

Отметим, что Миколенко по версии портала Transfermarkt стоит 17 миллионов евро.

Напомним, вчера появилась информация об интересе «Ромы» к персоне Миколенко.

Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Виталий Миколенко

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