Стало известно, сколько команд будут участвовать в Первой и Второй лигах в сезоне-21/22

Количество участников одного дивизиона вдвое превысит число команд в другом

Фото - ФК Металл

В Доме футбола сегодня, 1 июня, состоялось заседание Центрального Совета ПФЛ. В рамках него принято решение о том, что в следующем сезоне Первой лиги будет участвовать 16 команд.

Официальный сайт организации также назвал дату начала соревнований в Первой и Второй лигах. Матчи обоих дивизионов стартуют 25 июля.

Вместе с тем, по информации Meta-ratings.com.ua, третий по силе дивизион Украины, как и прежде, будет поделен на две группы. Количество участников в них составит 16 команд.

Однако, окончательный формат соревнований будет официально утвержден позже.

Напомним, в Первую лигу уже вышли «Металл» и «Кривбасс».