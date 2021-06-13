Стало известно, в какой форме сборная Украины выйдет на матч с Нидерландами

Первый матч команды в скандальной форме

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Появилась информация о том, в какой форме сборная Украины будет играть в первом матче группового этапа чемпионата Европы с голландцами.

Украинцы сыграют в синем комплекте, а соперники – в домашнем оранжевом.

Главное, что это будет форма с изображением контура границ Украины и слоганом «Слава Украине», которую у России так и не получилось запретить. Но, тем не менее, слоган «Героям слава» UEFA постановил прикрыть.

Свой первый матч на чемпионате Европы 2020 команда Андрея Шевченко проведет этим вечером в Амстердаме против сборной Нидерландов.

Видеотрансляция матча Нидерланды – Украина. Начало – в 22:00.

Онлайн-трансляция встречи Нидерланды – Украина.

Напомним, Коноплянка заявил, что ждет от Украины выхода в финал.