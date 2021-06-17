Букмекеры не очень верят в сборную Украины в матче с Северной Македонией. Есть ли причины?
Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Северной Македонией
Встреча состоится сегодня в 16:00
Фото: Getty Images
Стали известны формы сборной Украины и команды Северной Македонии на очный матч 2-го тура Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Украина сыграет в традиционных желтых цветах (вратарь в зеленом), а соперник – в красном комплекте формы (вратарь в сером).
Матч Украина – Северная Македония начнется в 16:00.
Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.
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