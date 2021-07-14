Стало известно, во сколько клубам обойдется один матч на ОСК «Металлист»

ОСК Металлист / Фото - Мой Харьков

Коммерческий директор ОСК «Металлист» Александр Рогачевский рассказал об арендной плате для клубов за один матч на стадионе.

Кроме этого футбольный клуб, который будет проводить свои матчи на ОСК «Металлист», дополнительно за каждый матч будет платить в среднем 50 000 тысяч гривен коммунальных платежей. А в холодное время года к этой сумме прибавится не менее 100 тысяч гривен за каждую игру за включение электрического подогрева.