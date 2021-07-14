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Стало известно, во сколько клубам обойдется один матч на ОСК «Металлист»

Все зависит от погодных условий
Футбол Первая лига
16:00
Стало известно, во сколько клубам обойдется один матч на ОСК «Металлист»
ОСК Металлист / Фото - Мой Харьков

Коммерческий директор ОСК «Металлист» Александр Рогачевский рассказал об арендной плате для клубов за один матч на стадионе.

Эти условия просчитаны для любой футбольной команды, которая хочет играть на ОСК «Металлист». В некоторых СМИ на днях была озвучена сумма 300 тысяч гривен за матч. Действительно, такова арендная ставка, которая включает в себя подготовку и обслуживание всех систем стадиона для проведения поединка.

Кроме этого футбольный клуб, который будет проводить свои матчи на ОСК «Металлист», дополнительно за каждый матч будет платить в среднем 50 000 тысяч гривен коммунальных платежей. А в холодное время года к этой сумме прибавится не менее 100 тысяч гривен за каждую игру за включение электрического подогрева.

Ранее бывший нападающий «Металлиста» Жажа Коэльо прибыл в Харьков.

Источник: Footboom Сергей Стаднюк
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ОСК Металлист Металлист

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