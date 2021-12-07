«Мехелен» Шведа вырвал победу над «Брюгге» без Соболя
Стало известно, выйдет ли Соболь в старте на игру с ПСЖ
Матч начнется в 19:45
19:22
Эдуард Соболь / Фото: Twitter
Защитник «Брюгге» Эдуард Соболь остался в запасе на матч 6-го тура Лиги чемпионов против ПСЖ.
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Диалло, Мендеш, Вейналдум, Гуйе, Верратти, Ди Мария, Месси, Мбаппе.
«Брюгге»: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Рикка, Ритс, Ванакен, Баланта, Сандра, де Кетеларе, Ланг.
Матч начнется в 19:45. Отметим, что «Лейпциг» и «Брюгге» в этой группе имеют одинаковое количество очков (по 4), но сейчас немецкая команда выше за счет личных встреч.
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