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Статистика неутешительная. Англия почти всегда проигрывает в серии пенальти
Англичане уступили в 7-ми из 10-ти раз
Фото: Twitter UEFA
Сборная Англии уступила в серии пенальти Италии в финале Евро-2020.
Как сообщает Opta, это 7-е поражение сборной Англии после серии пенальти в 10-ти случаях. Англичане побеждал в серии пенальти лишь трижды в истории: на Евро-1996, ЧМ-2018 и в Лиге наций-2019.
7 раз Англия уступала: 3 раза на чемпионатах мира и 4 раза на чемпионатах Европы.
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