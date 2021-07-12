Статистика неутешительная. Англия почти всегда проигрывает в серии пенальти

Англичане уступили в 7-ми из 10-ти раз

Фото: Twitter UEFA

Сборная Англии уступила в серии пенальти Италии в финале Евро-2020.

Как сообщает Opta, это 7-е поражение сборной Англии после серии пенальти в 10-ти случаях. Англичане побеждал в серии пенальти лишь трижды в истории: на Евро-1996, ЧМ-2018 и в Лиге наций-2019.

7 раз Англия уступала: 3 раза на чемпионатах мира и 4 раза на чемпионатах Европы.

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