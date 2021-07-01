Олег Кузнецов: «Украина пройдет Англию в серии пенальти»
Степаненко: «Англия будет фаворитом, но футбол непредсказуем»
Хавбек сборной Украины рассказал о своих ожиданиях от матча 1/4 финала Евро
18:39
Тарас Степаненко / Фото - УАФ
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко высказался по поводу матча четвертьфинала Евро-2020 против Англии. Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.
Прекрасно понимаем, что Англия будет фаворитом, но мы вышли в четвертьфинал и будем сражаться до конца. Мы сейчас смотрим, что футбол непредсказуемый. Видим, как Швейцария прошла Францию. Поэтому все может быть.
Наша задача – играть до конца, верить в нашу победу и идти вперед. А там уже как судьба распорядится.
Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его подопечных ждут проблемы в матче с Украиной.
Комментарии 0