Степаненко назвал топ-чемпионат, в который хотел перебраться

Тарас Степаненко / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко признался в интервью пресс-службе клуба, что хотел попробовать свои силы в АПЛ.

Завершить карьеру в «Шахтере»? Посмотрим, как будет. Будем смотреть на мое психическое состояние, на то, какую роль я буду играть в команде к концу моего контракта. Сидеть и смотреть я не могу. Если буду чувствовать, что все нормально, то еще поиграем. Жизнь покажет.