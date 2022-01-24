Степаненко: «Перешел бы в «Динамо» на 1 миллион долларов? В Украине – только «Шахтер»
Степаненко назвал топ-чемпионат, в который хотел перебраться
Опытный хавбек отметил, что уже вряд ли переедет в Европу
Тарас Степаненко / Фото - ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко признался в интервью пресс-службе клуба, что хотел попробовать свои силы в АПЛ.
Раньше я хотел попасть в чемпионат Англии. Когда была возможность, то я за нее цеплялся. Сейчас уже такие амбиции я не рассматриваю. Подписал с «Шахтером» новый контракт, думаю, что уже останусь дома.
Завершить карьеру в «Шахтере»? Посмотрим, как будет. Будем смотреть на мое психическое состояние, на то, какую роль я буду играть в команде к концу моего контракта. Сидеть и смотреть я не могу. Если буду чувствовать, что все нормально, то еще поиграем. Жизнь покажет.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» натурализует еще одного бразильца.
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