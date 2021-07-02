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Степаненко: «Подошел к Беседину и сказал, что матч со Швецией – его победа»

Форвард ценой серьёзной травмы заработал на себе удаление
Футбол Сборная Украины
13:25
Степаненко: «Подошел к Беседину и сказал, что матч со Швецией – его победа»
Тарас Степаненко / Фото - Eurosport

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал в эфире YouTube-канала «vZbirna», кому команда посвятила победу в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1).

Сразу, когда мы зашли в раздевалку, Артем Беседин сидел, понятно, очень расстроенный. Я к нему подошел и сказал, что это его победа, потому что ценой травмы он заработал на себе удаление, и мы практически все оставшееся время доминировали.

Было у Артема Довбыка два момента хороших: в первом там не получилось, а во втором он уже после отличной фланговой передачи Зинченко забил. То, в какой Беседин стык пошел, получил тяжелую травму, – это вылилось в то, что команда сейчас в Риме и 1/4 финала чемпионата Европы. Для меня это его победа, мы командой ему сразу об этом сказали.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко рассказал о состоянии Беседина.

Сергей Стаднюк
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Теги

Тарас Степаненко Артем Беседин Швеция – Украина сборная Швеции (футбол)

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