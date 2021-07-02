Степаненко: «После Швеции ночь не спал»

Сборная Украины пробилась в четвертьфинал Евро

Тарас Степаненко / фото - HubLoid

Хавбек «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о впечатлениях от победы над Швецией в драматическом матче 1/8 финала чемпионата Европы:

«Плохо спал после Швеции, много эмоций. Можно сказать, ночь не спал, а потом в аэропорт. Все ребята устали, но скоро будем к Англии готовиться. Физически тяжело, но еще тяжелее эмоционально, потому что постоянно в закрытом пространстве. И вот сейчас хотя бы были перелеты в Шотландию, а теперь Италию. Я нормально себя чувствую, ведь после побед восстановление проходит быстрее».

Сборная Англии большинство своих матчей играла у себя дома, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В то время как Украина базировалась в Бухаресте, и часть матчей проводила на выезде. Это может серьезно сказаться на разнице в физическом состоянии команд.

К тому же, Украина провела изнурительные дополнительные таймы против шведов. И чисто банально, у Англии намного длиннее скамейка. Александр Зинченко даже заявил, что запасной состав Англии в три раза дороже, чем основа Украины.

Но что может погубить Англию, так это недооценка соперника. Сборная Франции уже наступила на эти грабли, заранее начав праздновать победу над Швейцарией. Но тренер англичан Гарет Саутгейт заявил, что матч с Украиной будет для англичан проблемным.

Матч между Украиной и Англией состоится уже завтра в Риме.

Видео трансляция матча Украина – Англия. Начало – в 22:00.

Онлайн трансляция матча Украина – Англия.