Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Степаненко: «После Швеции ночь не спал»

Сборная Украины пробилась в четвертьфинал Евро
Футбол Евро-2020
12:57
Степаненко: «После Швеции ночь не спал»
Тарас Степаненко / фото - HubLoid

Хавбек «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о впечатлениях от победы над Швецией в драматическом матче 1/8 финала чемпионата Европы:

«Плохо спал после Швеции, много эмоций. Можно сказать, ночь не спал, а потом в аэропорт. Все ребята устали, но скоро будем к Англии готовиться.

Физически тяжело, но еще тяжелее эмоционально, потому что постоянно в закрытом пространстве. И вот сейчас хотя бы были перелеты в Шотландию, а теперь Италию.

Я нормально себя чувствую, ведь после побед восстановление проходит быстрее».

Сборная Англии большинство своих матчей играла у себя дома, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В то время как Украина базировалась в Бухаресте, и часть матчей проводила на выезде. Это может серьезно сказаться на разнице в физическом состоянии команд.

К тому же, Украина провела изнурительные дополнительные таймы против шведов. И чисто банально, у Англии намного длиннее скамейка. Александр Зинченко даже заявил, что запасной состав Англии в три раза дороже, чем основа Украины.

Но что может погубить Англию, так это недооценка соперника. Сборная Франции уже наступила на эти грабли, заранее начав праздновать победу над Швейцарией. Но тренер англичан Гарет Саутгейт заявил, что матч с Украиной будет для англичан проблемным.

Матч между Украиной и Англией состоится уже завтра в Риме.

Видео трансляция матча Украина – Англия. Начало – в 22:00.

Онлайн трансляция матча Украина – Англия.

Источник: vZbirna Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) Тарас Степаненко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Болельщики вернутся на трибуны АПЛ в сезоне 21/22
Болельщики вернутся на трибуны АПЛ в сезоне 21/22
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:16
Павелко: «Очень много камней летело в сборную Украины, тренерский штаб и меня»
Павелко: «Очень много камней летело в сборную Украины, тренерский штаб и меня»
Футбол Евро-2020
12:37
Хавбек англичан самоуверенно высказался перед матчем с Украиной
Хавбек англичан самоуверенно высказался перед матчем с Украиной
Футбол Евро-2020
12:22
Моуриньо: «У Бензема был шанс получить Золотой мяч»
Моуриньо: «У Бензема был шанс получить Золотой мяч»
Футбол Евро-2020
11:40
Англия может преподнести Шевченко тактический сюрприз
Англия может преподнести Шевченко тактический сюрприз
Футбол Евро-2020
11:20
Матвиенко: «У Зинченко и Ярмоленко будет двойная, а то и тройная мотивация с Англией»
Матвиенко: «У Зинченко и Ярмоленко будет двойная, а то и тройная мотивация с Англией»
Футбол Сборная Украины
10:59

Новости: Футбол

Степаненко: «Подошел к Беседину и сказал, что матч со Швецией – его победа»
Степаненко: «Подошел к Беседину и сказал, что матч со Швецией – его победа»
Сборная Украины
13:25
Болельщики вернутся на трибуны АПЛ в сезоне 21/22
Болельщики вернутся на трибуны АПЛ в сезоне 21/22
Премьер-Лига (Англия)
13:16
Юрченко: «Я наслаждался, играя в «Заре»
Юрченко: «Я наслаждался, играя в «Заре»
Украинская Премьер-лига
13:03
Степаненко: «После Швеции ночь не спал»
Степаненко: «После Швеции ночь не спал»
Евро-2020
12:57
Павелко: «Очень много камней летело в сборную Украины, тренерский штаб и меня»
Павелко: «Очень много камней летело в сборную Украины, тренерский штаб и меня»
Евро-2020
12:37
Хави – о будущем Месси: «Барса» нужна Лео, а Лео нужен «Барсе»
Хави – о будущем Месси: «Барса» нужна Лео, а Лео нужен «Барсе»
Примерa (Испания)
12:37
Хавбек англичан самоуверенно высказался перед матчем с Украиной
Хавбек англичан самоуверенно высказался перед матчем с Украиной
Евро-2020
12:22
Де Брюйне готов сыграть против Италии
Де Брюйне готов сыграть против Италии
Евро-2020
12:18
Саленко: «В матче Бельгия – Италия победит один из финалистов Евро»
Саленко: «В матче Бельгия – Италия победит один из финалистов Евро»
Евро-2020
12:03
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
15
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости