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Степаненко: «Проблема в том, что при счете 1:0 мы играли от обороны. И поле на «Арене-Львов» – это ужас»

Полузащитник – о ничьей с Боснией
Футбол Сборная Украины
07:28
Степаненко: «Проблема в том, что при счете 1:0 мы играли от обороны. И поле на «Арене-Львов» – это ужас»
Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал ничью с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

«Проблема в том, что при счете 1:0 мы играли от обороны и выбегали в контратаки, где нужно было отдать последний пас. Этого не хватало с Финляндией, не хватило и сейчас. Когда нужно выбегать и делать последний пас. Над этим нужно работать. Я думаю, что результат справедливый. Нельзя сказать, что у соперника не было моментов.

Я хотел бы обратить внимание на состояние поля. Ребята, сборная не так часто играет во Львове, нужно что-то делать. Мы не можем все матчи играть на Олимпийском, где хорошее поле. Это ужас. Мяч остановить нельзя, ребята скользят. Мы хотим играть на турнирах, а у нас одно поле в стране.

Но самая большая проблема - это то, что мы низко сели. Это привело к проблемам. Думаю, это наша психология не очень хорошая. Мы забили и садимся обороняться. Нам по зубам эта команда. Это чистая психология, когда счет 1:0 или 2:1, а ты назад начинаешь отходить. Это нужно менять».

Украина осталась второй в таблице отбора на Евро-2022.

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) сборная Боснии и Герцеговины (футбол) Тарас Степаненко

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