Степаненко: «Психологически тяжеловато – сидели взаперти 45 дней»

Тарас Степаненко / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко высказался в эфире Shakhtar News о возвращении в расположение клуба. Также хавбек рассказал о знакомстве с новым главным тренером Роберто Де Дзерби.

Но мы прекрасно понимаем, что тренер хочет донести свое видение игры, и сейчас важно, чтобы все быстро его поняли. Когда он попросил нас приехать, мы, конечно, согласились. Договорились о том, что, когда будет возможность, он будет нам по паре денечков давать. Нормально работаем, все хорошо!

Первая тренировка? Много нового. Стиль игры – все с мячом. У каждого своя позиция, каждый должен знать до автоматизма, что делать. Все очень быстро и интенсивно. Это современный футбол, классно.

Де Дзерби? Мы вчера только приехали! Поздоровались, познакомились. Сегодня нам показали видео, но за один день нереально все понять. Нужно время, чтобы каждый друг друга понимал и знал, что будет делать в конкретной ситуации, не так все просто.

Приехали в гостиницу довольно поздно, ребята, кто еще не спал, встретили нас. Мы поздоровались, познакомились с тренерским штабом. В принципе, все как обычно. И быстро влились в работу.