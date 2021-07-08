Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Англия - Дания 2*:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Степаненко: «Психологически тяжеловато – сидели взаперти 45 дней»

Хавбек «Шахтера» – о возвращении в расположение клуба и знакомстве с Роберто Де Дзерби
Футбол Украинская Премьер-лига
21:25
Степаненко: «Психологически тяжеловато – сидели взаперти 45 дней»
Тарас Степаненко / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко высказался в эфире Shakhtar News о возвращении в расположение клуба. Также хавбек рассказал о знакомстве с новым главным тренером Роберто Де Дзерби.

Физически мы хорошо готовы. Было время и отдохнуть, ведь Коля играл все матчи, а я – пару игр, Марлос тоже… Силы есть, все нормально. Психологически, понятно, немного тяжеловато – сидели взаперти 45 дней.

Но мы прекрасно понимаем, что тренер хочет донести свое видение игры, и сейчас важно, чтобы все быстро его поняли. Когда он попросил нас приехать, мы, конечно, согласились. Договорились о том, что, когда будет возможность, он будет нам по паре денечков давать. Нормально работаем, все хорошо!

Первая тренировка? Много нового. Стиль игры – все с мячом. У каждого своя позиция, каждый должен знать до автоматизма, что делать. Все очень быстро и интенсивно. Это современный футбол, классно.

Де Дзерби? Мы вчера только приехали! Поздоровались, познакомились. Сегодня нам показали видео, но за один день нереально все понять. Нужно время, чтобы каждый друг друга понимал и знал, что будет делать в конкретной ситуации, не так все просто.

Приехали в гостиницу довольно поздно, ребята, кто еще не спал, встретили нас. Мы поздоровались, познакомились с тренерским штабом. В принципе, все как обычно. И быстро влились в работу.

Степаненко вместе со сборной Украины дошел до четвертьфинала Евро-2020.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Тарас Степаненко Роберто Де Дзерби

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тете рассказал, что изменилось в тренировочном процессе «Шахтера» при Де Дзерби
Тете рассказал, что изменилось в тренировочном процессе «Шахтера» при Де Дзерби
Футбол Украинская Премьер-лига
22:57
Трубин: «После сборной сразу вернулся в «Шахтер», чтобы понять, чего хочет Де Дзерби»
Трубин: «После сборной сразу вернулся в «Шахтер», чтобы понять, чего хочет Де Дзерби»
Футбол Украинская Премьер-лига
22:33
Форвард «Шахтера» вновь отправился в аренду в Турцию
Форвард «Шахтера» вновь отправился в аренду в Турцию
Футбол Украинская Премьер-лига
22:13
Ассистент Де Дзерби: «Будем работать каждый день по 24 часа в сутки»
Ассистент Де Дзерби: «Будем работать каждый день по 24 часа в сутки»
Футбол Украинская Премьер-лига
15:39
Официально. «Ворскла» взяла в аренду защитника «Шахтера»
Официально. «Ворскла» взяла в аренду защитника «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
15:02
Защитник сборной Украины не присоединится к «Шахтеру» на сборах в Австрии
Защитник сборной Украины не присоединится к «Шахтеру» на сборах в Австрии
Футбол В Европе
10:34

Новости: Футбол

Тете рассказал, что изменилось в тренировочном процессе «Шахтера» при Де Дзерби
Тете рассказал, что изменилось в тренировочном процессе «Шахтера» при Де Дзерби
Украинская Премьер-лига
22:57
Финал Кубка Америки. Бразилия – Аргентина. Видео трансляция
Финал Кубка Америки. Бразилия – Аргентина. Видео трансляция
В мире
22:55
Трубин: «После сборной сразу вернулся в «Шахтер», чтобы понять, чего хочет Де Дзерби»
Трубин: «После сборной сразу вернулся в «Шахтер», чтобы понять, чего хочет Де Дзерби»
Украинская Премьер-лига
22:33
Форвард «Шахтера» вновь отправился в аренду в Турцию
Форвард «Шахтера» вновь отправился в аренду в Турцию
Украинская Премьер-лига
22:13
Что делать, если Евро пролетело слишком быстро
Что делать, если Евро пролетело слишком быстро Новости партнера
Евро-2020
22:07
«Рух» продлил контракт с вице-капитаном команды
«Рух» продлил контракт с вице-капитаном команды
Украинская Премьер-лига
21:48
Степаненко: «Психологически тяжеловато – сидели взаперти 45 дней»
Степаненко: «Психологически тяжеловато – сидели взаперти 45 дней»
Украинская Премьер-лига
21:25
Официально. Симеоне продолжит работу в «Атлетико»
Официально. Симеоне продолжит работу в «Атлетико»
Примерa (Испания)
21:00
Официально. «Олимпик» приостановил деятельность и снялся с УПЛ
Официально. «Олимпик» приостановил деятельность и снялся с УПЛ
Украинская Премьер-лига
20:35
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 22:09
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Все новости