Каштру: «Возможно, Фонсека имеет преимущество, зная игроков «Шахтера» изнутри»
Степаненко: «Роме» стоит опасаться Марлоса. Он в хорошей форме»
Сам полузащитник не сыграет с римлянами
Тарас Степаненко / Фото: shakhtar.com
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал итальянским СМИ, кого «Роме» стоит опасаться в донецкой команде. Слова игрока приводит Tuttomercatoweb.
«Ожидаю интересный матч команд, которые любят играть в футбол. «Рома» играет в атакующий футбол, это преимущество для нас. Мы играли против «Интера» от обороны, потому что из-за ковида не было многих футболистов. В этот раз все будет по-другому».
Кого «Роме» стоит опасаться?
«Марлоса. Он в хорошей форме. Будет капитаном, учитывая мое отсутствие, поэтому будет мотивирован.
Тайсону будут предъявлять, потому что будет играть против своего бывшего тренера Фонсеки, а не из-за слухов о трансферах.
Украинские СМИ постоянно пишут об интересе «Ромы» к игрокам «Шахтера», если римляне ищут новых футболистов. Мы привыкли к этому, на нас это не влияет».
Первый матч состоится 11 марта в Риме.
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