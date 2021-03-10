Степаненко: «Роме» стоит опасаться Марлоса. Он в хорошей форме»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал итальянским СМИ, кого «Роме» стоит опасаться в донецкой команде. Слова игрока приводит Tuttomercatoweb.

Кого «Роме» стоит опасаться?

Тайсону будут предъявлять, потому что будет играть против своего бывшего тренера Фонсеки, а не из-за слухов о трансферах.

Украинские СМИ постоянно пишут об интересе «Ромы» к игрокам «Шахтера», если римляне ищут новых футболистов. Мы привыкли к этому, на нас это не влияет».