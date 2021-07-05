Степаненко: «Столько слов поддержки после поражения я еще не получал никогда»

Тарас Степаненко / фото - dynamo.kiev

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко на своей странице в Instagram рассказал о поддержке болельщиков после болезненного поражения от сборной Англии:

Но главное, что остается - это огромная благодарность. Благодарность болельщикам за то, что пережили все эти эмоции вместе с нами.

Столько слов поддержки после поражение команды я еще никогда не получал. Спасибо вам за это!

Сегодня мы с вами единая и дружная футбольная семья».