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Степаненко: «Столько слов поддержки после поражения я еще не получал никогда»

Болельщики благодарны сборной за футбольное чудо
Футбол Евро-2020
10:16
Степаненко: «Столько слов поддержки после поражения я еще не получал никогда»
Тарас Степаненко / фото - dynamo.kiev

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко на своей странице в Instagram рассказал о поддержке болельщиков после болезненного поражения от сборной Англии:

«Спектр эмоций, что были пережиты за последний месяц, чрезвычайно широк. Были радость и боль, смех и слезы, воодушевление и разочарование.

Но главное, что остается - это огромная благодарность. Благодарность болельщикам за то, что пережили все эти эмоции вместе с нами.

Столько слов поддержки после поражение команды я еще никогда не получал. Спасибо вам за это!

Сегодня мы с вами единая и дружная футбольная семья».

Украинские фанаты искренне поддерживали свою сборную на протяжении всего турнира, за что команда отплатила сполна – не только впервые в истории вышла в плей-офф Евро, но и смогла пройти рубеж 1/8 и оказаться в четвертьфинале турнира.

Сотни болельщиков заранее прибыли в аэропорт «Борисполь», что бы встретить команду с Рима и сказать спасибо за чудесный турнир.

Напомним, Александр Зинченко считает, что команда могла достичь большего.

Павел Харченко
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Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) Тарас Степаненко

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