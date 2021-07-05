Степаненко: «Столько слов поддержки после поражения я еще не получал никогда»
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко на своей странице в Instagram рассказал о поддержке болельщиков после болезненного поражения от сборной Англии:
«Спектр эмоций, что были пережиты за последний месяц, чрезвычайно широк. Были радость и боль, смех и слезы, воодушевление и разочарование.
Но главное, что остается - это огромная благодарность. Благодарность болельщикам за то, что пережили все эти эмоции вместе с нами.
Столько слов поддержки после поражение команды я еще никогда не получал. Спасибо вам за это!
Сегодня мы с вами единая и дружная футбольная семья».
Украинские фанаты искренне поддерживали свою сборную на протяжении всего турнира, за что команда отплатила сполна – не только впервые в истории вышла в плей-офф Евро, но и смогла пройти рубеж 1/8 и оказаться в четвертьфинале турнира.
Сотни болельщиков заранее прибыли в аэропорт «Борисполь», что бы встретить команду с Рима и сказать спасибо за чудесный турнир.
Напомним, Александр Зинченко считает, что команда могла достичь большего.
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