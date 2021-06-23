Степаненко: «Я не из тех, кто за счет своего авторитета или былых достижений будет занимать чье-то место в сборной»

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Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, что готов бороться за место в составе команды.

Я сразу готовился к турниру с мыслью, что либо я восстанавливаюсь и конкурирую за место в стартовом составе, либо сижу дома и смотрю Евро-2020 по телевизору.

Этой был мой настрой. Я готовился, чтобы играть».