Степаненко: «В Украине много талантливых игроков, но нужно работать»
Степаненко: «Я не из тех, кто за счет своего авторитета или былых достижений будет занимать чье-то место в сборной»
Полузащитник – о своем статусе в национальной команде
12:10
Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, что готов бороться за место в составе команды.
«Я не из тех, кто за счет своего авторитета или былых достижений будет занимать чье-то место.
Я сразу готовился к турниру с мыслью, что либо я восстанавливаюсь и конкурирую за место в стартовом составе, либо сижу дома и смотрю Евро-2020 по телевизору.
Этой был мой настрой. Я готовился, чтобы играть».
Степаненко не сыграл в матче против Австрии (0:1).
Украина еще имеет шансы на выход в плей-офф.
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