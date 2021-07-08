Стерлинг: «Чистый пенальти. Он коснулся моей ноги»

Фото: BBC

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал BBC выход команды в финал Евро и пенальти в дополнительное время.

Мы знали, что будет сложно, но сохраняли терпение. Это еще один шаг в правильном направлении. Сейчас мы должны сосредоточиться на воскресном матче.

Мы знаем, что значит футбол для Англии. Энергия, атмосфера, все было топ.

Пенальти был! Я вошел в штрафную, и Мэле выставил правую ногу, коснувшись моей. Это чистый пенальти. Мяч в сетке, только это имеет значение».