Англия впервые в истории сыграет в финале Евро
Стерлинг: «Чистый пенальти. Он коснулся моей ноги»
Форвард – о выходе Англии в финал Евро
Фото: BBC
Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал BBC выход команды в финал Евро и пенальти в дополнительное время.
«Это было отличное выступление. Мы впервые пропустили, но хорошо отреагировали.
Мы знали, что будет сложно, но сохраняли терпение. Это еще один шаг в правильном направлении. Сейчас мы должны сосредоточиться на воскресном матче.
Мы знаем, что значит футбол для Англии. Энергия, атмосфера, все было топ.
Пенальти был! Я вошел в штрафную, и Мэле выставил правую ногу, коснувшись моей. Это чистый пенальти. Мяч в сетке, только это имеет значение».
Англия сыграет с Италией 11 июля в финале.
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