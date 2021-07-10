Кьеллини: «Англия – это не только Кейн»
Стоунз: «Очень хочу, чтобы Стерлинга признали лучшим игроком Евро-2020»
Защитник сборной Англии отметил атмосферу в рядах своей команды
Джон Стоунз / Фото - vbetnewsЗащитник сборной Англии Джон Стоунз высказался о своей национальной команде накануне финального матча Евро-2020 против Италии.
Цитирует Стоунса пресс-служба UEFA.
«Я думаю, что Гарет создал невероятную атмосферу в нашей команде, невероятную сплоченность и спокойствие, которое является его уникальным качеством как человека и тренера. Саутгейт обладает уникальным качеством сохранять спокойствие в любых ситуациях, и это передается всей команде. На днях мы впервые играли дополнительное время, но никто не паниковал и не торопил события. Все играли спокойно и придерживались плана. В итоге у нас все получилось. Стерлинг? Всегда говорил об этом – я большой поклонник Рахима. Очень хочу, чтобы его признали лучшим игроком турнира. То, что он сделал для нас, эта его бескорыстная часть игры – об этом почти не говорят. Но мы, игроки, видим насколько он опасен, когда идет вперед».
Матч состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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