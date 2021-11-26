Стюарды не дали фанатам «Зари» пронести не трибуны баннер «Луганск – это Украина»

Сотрудники стадиона посчитали это политическим лозунгом

фото - ФК Заря

Вчера, 25-го ноября «Заря» на выезде разгромно проиграла «Роме» (0:4) в матче группового этапа Лиги конференций.

Болельщики украинского клуба попытались пронести на стадион баннер с надписью: «Луганск – это Украина», сообщает журналист Эндрю Тодос на Twitter-странице Zorya Londonsk.

Но стюарды на входе на арену отобрали у них баннер, так как посчитали, что это является политическим лозунгом, что недопустимо на стадионе.

Тем не менее, другим болельщикам удалось пронести на «Стадио Олимпико» похожий баннер в другой части арены.

Луганчане уступили «волкам», лишившись шансов на евровесну. Ни одна украинская команда не попала в плей-офф еврокубков впервые за 14 лет.