Украина – без еврокубковой весны. «Рома» легко разнесла «Зарю» на «Стадио Олимпико»

Команда Скрипника потеряла все шансы даже на 2-е место за тур до финиша

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Фото: Getty Images

В матче 5-го тура Лиги конференций «Рома» принимала луганскую «Зарю».

Команда Скрипника не продержалась и полтайма, уже на 15-й минуте «Заря» пропустила от Переса.

В середине первого тайма Дзаньоло сделал счет 2:0.

А в концовке тайма он и вовсе мог быть разгромным, но Мацапура отбил пенальти от Верету.

Во втором тайме лучше не стало, форвард «Ромы» Тэмми Абрахам отличился дублем.

4:0, «Рома» не оставляет «Заре» шансов на второе место. В параллельном матче Буде-Глимт» переиграл ЦСКА (1:0), таким образом «Заря» потеряла все шансы на еврокубковую весну за тур до финиша.

Напомним, «Динамо» и «Шахтер» также не будут играть в еврокубках весной, оба наших гранда досрочно заняли 4-е места в своих группах Лиги чемпионов.

Лига конференций, 5-й тур

«Рома» – «Заря» 4:0

Голы: Перес, 15, Дзаньоло, 33, Абрахам, 46, 75

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг (Рожер, 70), Манчини, Кумбула, Мхитарян (Миссори, 79), Верету, Дзаньоло (Шомуродов, 70), Абрахам (Майораль, 76), Карлес Перес, Эль-Шаарави (Залевски, 70).

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Леовижилдо (Снурницын, 71), Булеца (Кристиан, 83), Цвек, Громов (Назарина, 46), Сайядманеш (Овусу-Фримпонг, 83), Кабаев, Захеди (Гладкий, 46).