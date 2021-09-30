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Суарес: «Хави не стоит принимать «Барселону» сейчас»
Каталонский клуб – в кризисе
30 сентября 20:45
Хави / Фото: ВВС
Экс-форвард «Барселоны» Луис Суарес считает, что бывшему игроку команды Хави пока рано менять действующего тренера Рональда Кумана. Его слова приводит Sport.es.
«Как футбольный болельщик и зная, чего он добился в качестве игрока, я не думаю, что ему стоит принимать команду сегодня, завтра или послезавтра. Он умный и знает о трудностях клуба. Он должен дождаться правильного момента. У него есть коллеги, с которыми он будет принимать решение, и это будет сложно. В любом случае, я считаю его очень квалифицированным тренером».
Напомним, «Барселона» проиграла два стартовых матча в групповом раунде Лиги чемпионов.
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