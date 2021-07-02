Суарес: «Ливерпуль» вернется туда, где ему место»

Форвард до сих пор с теплотой вспоминает английский клуб

Луис Суарес / фото - Marca

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал The Sun, что не видит себя в других английских командах, кроме «Ливерпуля»:

«Мне было бы сложно играть в Премьер-лиге за любую команду, кроме «Ливерпуля». У меня были и, я надеюсь, до сих пор есть такие хорошие отношения с болельщиками клуба, что было бы странно выступать за кого-либо ещё. Для меня чемпионство с «Ливерпулем» было бы особенным, но я рад, что их ожидание наконец завершилось. Сейчас они выглядят как команда, которая ещё много лет будет бороться за трофеи, даже несмотря на то, что минувший сезон сложился не лучшим образом. «Ливерпуль» вернётся туда, где ему место».

Один из лучших периодов в карьере ургувайца приходится именно на выступления за «Ливерпуль», где он превратился в звезду мирового уровня. Игрок провел в английском клубе 4 года, перейдя туда из «Аякса». В составе «скаузеров» Суарес забил 82 гола и отдал 29 голевых передач за 133 матча. Также игрок стал обладателем Золотой бутсы, забив рекордный 31 гол за сезон в АПЛ.

Сейчас уругваец находится в стане своей сборной на Копа Америка и уже вышел с командой в четвертьфинал турнира.