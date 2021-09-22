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Суарес: «Я не обижаюсь на критику»

Форвард принес победу «Атлетико» в 6-м туре
Футбол Примерa (Испания)
11:28
Суарес: «Я не обижаюсь на критику»
Фото: Marca

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал todomercadoweb.es свою игру на старте сезона и победу над «Хетафе» (2:1).

«Мы рады, что смогли переломить ход матча. Это было сложно. Сделаем выводы по игре.

Критика? Я не обижаюсь на критику, но и не считаю себя лучшим».

Суарес оформил дубль в матче.

«Хетафе» забил в ворота «Атлетико» впервые за 10 лет.

Андрей Усмонов
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Теги

Луис Суарес Атлетико Мадрид

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