«Хетафе» впервые за 10 лет забил «Атлетико»
Суарес: «Я не обижаюсь на критику»
Форвард принес победу «Атлетико» в 6-м туре
11:28
Фото: Marca
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал todomercadoweb.es свою игру на старте сезона и победу над «Хетафе» (2:1).
«Мы рады, что смогли переломить ход матча. Это было сложно. Сделаем выводы по игре.
Критика? Я не обижаюсь на критику, но и не считаю себя лучшим».
Суарес оформил дубль в матче.
«Хетафе» забил в ворота «Атлетико» впервые за 10 лет.
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